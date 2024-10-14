Крым и исторические регионы будут работать над созданием и развитием современной туристской инфраструктуры

Темами обсуждения стали восстановление туристской инфраструктуры исторических регионов, их интеграция в экономическое пространство Российской Федерации, а также развитие перспективных видов туризма в Азово-Черноморском регионе.

Крым всегда готов делиться опытом, который мы приобрели за 10 лет после воссоединения с Россией. Наше сотрудничество мы видим в совместной работе по развитию туристского кластера в Приазовье, сохранению и эффективному использованию для санаторно-курортного лечения и оздоровления месторождений лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, созданию программ по модернизации санаторно-курортного комплекса и круглогодичной загрузке объектов комплекса. Перспективным направлением сотрудничества является также развитие межрегиональных туристских маршрутов, в частности, автомобильных, — заявил министр.

Сергей Ганзий напомнил о достижениях в развитии туризма за 10 лет после воссоединения Крыма с Россией.

Так, за 10 лет бюджетные вложения в развитие туристской сферы Республики Крым превысили 21 млрд рублей.

Объем инвестиций в туристскую сферу Крыма с 2014 года превысил 181 млрд рублей. На сегодняшний день в республике подписано и реализуется 66 инвестиционных соглашений, касающихся развития сферы курортов и туризма.

Активно ведется работа по созданию туристско-рекреационных кластеров, федерального круглогодичного курорта «Золотые пески», развитию инфраструктуры туризма, перспективных видов туризма, повышению качества туристских услуг.

Большое внимание уделяется развитию сотрудничества в сфере туризма между республикой и новыми субъектами РФ. Создана Азовская Межрегиональная Ассоциация Туризма, осуществляется обмен опытом по ключевым направлениям развития туризма, проводятся информационные ознакомительные туры.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Государственной Думы Российской Федерации — председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, заместитель председателя Комитета — Татьяна Лобач, исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Красноперов, директор департамента социально-экономического развития отдельных территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ольга Родионова, директор департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ Алимбек Хидзев, и.о. министра курортов и туризма Херсонской области Сергей Запускалов, заместитель министра спорта и туризма Запорожской области Виталий Карпунькин, заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Алексей Летюк, генеральный директор курорта «Мрия» Самвел Саруханян, эксперты отрасли, представители турбизнеса и деловых и общественных сообществ Республики Крым, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Конференция «Новые горизонты» — это площадка, предоставляющая возможность обсудить актуальные стратегии и инициативы, направленные на улучшение инфраструктуры, продвижение туризма в новых регионах России и создание условий для новых проектов в сфере спорта и туризма. В рамках форума рассмотрены разные аспекты развития спорта и туризма, охватывающие целый ряд таких направлений, как: развитие туристической отрасли в Азово-Черноморском регионе; меры поддержки и векторы развития регионального туризма и спорта (развитие инфраструктуры, гранты, субсидии, льготное кредитование); федеральная государственная поддержка и крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты в сфере спорта на территории новых регионов России.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК