Крым и исторические регионы России скоро свяжут новые автобусные маршруты

По словам Мартынова, сразу после того, как произошло воссоединение с Россией ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, было очень сложно наладить логистику и все, что касалось новых маршрутов, которые соединили бы населенные пункты новых регионов РФ с Крымом.

Существуют же и документальные особенности. То есть маршруты бывают ведь междугородные, пригородные, межрегиональные, и в каждом случае свой отдельный пакет документов, – отметил гость эфира.

Но теперь, когда все уже вошли в российское правовое поле, и перевозчики, в том числе из исторических регионов, начали осваивать нюансы, началось открытие все новых и новых маршрутов, добавил спикер. И подчеркнул, что «Крымавтотранс» очень плотно работает с историческими регионами России.

В 2025 году благодаря изысканиям в бизнес-сфере и анализу рынка было открыто несколько таких новых популярных направлений, среди них: Крымск – Скадовск, Евпатория – Геническ, Севастополь – Снежное, уточнил Мартынов.