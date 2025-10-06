Прямо сейчас:
Крым и исторические регионы России скоро свяжут новые автобусные маршруты
Крым и исторические регионы России скоро свяжут новые автобусные маршруты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 06.10.2025

Крым совместно с воссоединенными историческими регионами России активно работает над созданием новых автобусных маршрутов, которые соединят полуостров с двумя областями и двумя республиками. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор ГУП РК «Крымавтотранс» Вячеслав Мартынов.

По словам Мартынова, сразу после того, как произошло воссоединение с Россией ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, было очень сложно наладить логистику и все, что касалось новых маршрутов, которые соединили бы населенные пункты новых регионов РФ с Крымом.

Существуют же и документальные особенности. То есть маршруты бывают ведь междугородные, пригородные, межрегиональные, и в каждом случае свой отдельный пакет документов, – отметил гость эфира.

Но теперь, когда все уже вошли в российское правовое поле, и перевозчики, в том числе из исторических регионов, начали осваивать нюансы, началось открытие все новых и новых маршрутов, добавил спикер. И подчеркнул, что «Крымавтотранс» очень плотно работает с историческими регионами России.

В 2025 году благодаря изысканиям в бизнес-сфере и анализу рынка было открыто несколько таких новых популярных направлений, среди них: Крымск – Скадовск, Евпатория – Геническ, Севастополь – Снежное, уточнил Мартынов.

Как это вообще происходит? Перевозчики видят, что есть перспектива открыть новое направление, к примеру, Донецк – Керчь. Видят, что очень много керчан желают попасть в Донецк, а сейчас вынуждены добираться с пересадками. И что многие дончане хотят в Керчь. И перевозчик предлагает в «Росавтотранс» – а это федеральная структура: «Давайте откроем такой маршрут. Я дам два, три, четыре или пять автобусов и будем искать время, чтобы их использовать». То есть спрос рождает предложение, – поделился гость эфира.

Директор предприятия добавил, что межрегиональная автобусная сеть «Крымавтотранс» постоянно увеличивается, и в этом году появились и прочие совершенно новые маршруты, которые соединили Крым с другими регионами страны. Среди них: Севастополь – АстраханьСимферополь – БрянскСевастополь – СочиЕвпатория – Волжский и другие.

В сентябре в «Росавтотрансе» сообщили, что между Севастополем и Запорожской областью установлен новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок. А в Минтрансе России рассказали, что на капремонт и расширение трассы «Новороссия» выделены 10 миллиардов рублей.

источник: РИА Новости Крым 

