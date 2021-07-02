Крым и Никарагуа подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве

Крымская делегация посетила Никарагуа с деловым визитом. Его главный итог – подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Соглашение направлено на расширение и укрепление сотрудничества Крыма и Никарагуа в торгово-экономической сфере. Важно содействовать экономической деятельности, установлению прямых связей между коммерческими организациями, оказывать поддержку бизнесу в развитии сотрудничества и создании совместных предприятий, обмениваться информацией по таким вопросам как потребности в сырье, компонентах, готовой продукции и возможности поставки соответствующих материальных ресурсов, — рассказала Ирина Кивико.

Советник президента Республики Никарагуа по инвестициям со своей стороны добавил, что соглашение будет способствовать участию коммерческих структур в выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых сторонами в различных сферах торгово-экономического сотрудничества. Также предусмотрено проведение конференций, презентаций, круглых столов, обмен делегациями и экспертами, а также техническое сотрудничество.

По словам Ирины Кивико, подписанное соглашение открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции. В документе учтены все возможные варианты сотрудничества, которые будут развиваться по дополнительно разработанным планам действий по каждому из направлений.

Со стороны Никарагуа мы заинтересованы в том, чтобы привезти в Крым кофе, который нам очень нравится, а также свежие фрукты и некоторые другие продукты, которые, мы надеемся, они нам могут предложить, — подчеркнула вице-премьер.

Ирина Кивико добавила, что крымский бизнес проявляет большую заинтересованность в поставках пшеницы в Никарагуа и некоторые другие страны.

Фото: rk.gov.ru.