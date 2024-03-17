Крым и Севастополь демонстрируют высокую явку избирателей на выборах Президента России

Второй день голосования на выборах Президента России дал следующие итоги (по явке избирателей). Среднероссийский показатель – немногим более 60% (это высокий результат, с учетом того, что основной день голосования – сегодня).

В Крыму, по данным на 20:00 16 марта, проголосовали 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07% (с учетом ДЭГ). По информации республиканского Избиркома, сегодня открылись 35 «дополнительных» участков для голосования – в местах временного пребывания людей (больницы и СИЗО). Т.о. сегодня в РК можно проголосовать на 1 165 участках.

В Севастополе проголосовали 221 922 избирателя. Явка — 69,92%. Интересно, что на избирательные участки пришли 185 813 горожан (59,36% от общего числа), а вот по дистанционному голосованию – Севастополь в лидерах — проголосовали 36 109 человек (90,95% от зарегистрированных).

Голосование продолжается. Участки закроются в 20:00.