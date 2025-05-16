Крым: идёт прием документов для участия в конкурсном отборе проектов развития сельского туризма

Заявочную документацию, сформированную в соответствии с Порядком формирования документов для предоставления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на конкурсный отбор проектов развития сельского туризма, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Республики Крым № 173 от 02.05.2024, необходимо направить в Министерство сельского хозяйства Республики Крым нарочно либо заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 81 (каб. 101).

Подробная информация размещена на сайте Минсельхоза Крыма в разделе Господдержка – Агротуризм по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/structure/698fef37-3763-4544-ac83-2917d39ace99

Консультацию по вопросам предоставления субсидии и услугу по подготовке пакета документов с целью получения субсидии можно получить в ГБУ РК «Крымский ИКЦ АПК» по телефону: 8 (978) 987-88-28 или по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, 27А.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК; фото: Минсельхоз Крыма