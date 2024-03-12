Крым: как и где получить удостоверение многодетным родителям и детям из многодетных семей

Для получения удостоверения в Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи по месту жительства предоставляются:

личное заявление одного из родителей (оформляется на месте) о выдаче удостоверения установленного образца;

копии документов, удостоверяющих личность родителей(ля), опекуна(ов), попечителя (лей) (с предъявлением оригинала);

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, доверенность (с предъявлением оригинала);

копия решения суда об установлении факта постоянного проживания на территории Республики Крым ( в случае отсутствия регистрации места жительства на территории Республики Крым у родителя (опекуна, попечителя) (с предъявлением оригинала);

копии свидетельств о рождении детей (с предъявлением оригинала);

фотографии родителей(ля), детей;

для лиц от 18 до 23 лет оригинал справки из общеобразовательного, профессионально-технического, высшего учебного заведения (в случае, если они обучаются по очной форме обучения на бюджетной основе). Для получения указанного документа заявителю необходимо обратиться в иной орган, для получения соответствующей справки;

копию свидетельства о заключении брака супругов (при наличии) (с предъявлением оригинала);

копию свидетельства о расторжении брака супругов (при наличии) (с предъявлением оригинала);

копию свидетельства о смерти супруга(и) (при наличии) (с предъявлением оригинала);

копию свидетельства об установлении отцовства (при наличии) (с предъявлением оригинала);

копию акта органа опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) (с предъявлением оригинала).

старое удостоверение в случае его замены.

Фотографии гражданина должны быть идентичны и соответствовать возрасту, в цветном или черно-белом исполнении, размером 30х40 мм с четким изображением лица. На фотографии должны помещать лицо и верхняя часть плеч гражданина, при этом размер лица должен быть 70-80% площади фотографии. Не допускается представление фотографии гражданина в очках с затемненными стеклами или в форменной одежде. На фотографии человек изображается строго в анфас и смотрящим прямо с нейтральным выражением и закрытым ртом. Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображением посторонних предметов и теней.

Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с пяти лет. При достижении ребенком 14 лет в удостоверение вклеивается фотография.

Для продления удостоверения и замены, Заявителем предоставляются документы по вышеуказанному перечню.

Заявление и документы могут быть направлены в любой «Центр социальных служб, для семьи, детей и молодежи» лично, через законного представителя, а также посредством портала «Госуслуги», в ГБУ РК «МФЦ».

ГБУ РК «Ялтинский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»

Адрес: г. Ялта, ул. Свердлова, д.21

Время приема: понедельник, вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00

среда с 09.00 до 13.00

Прием ведется по предварительной записи!

Телефон для записи: +7(3654) 31 47 77

Более подробная информация здесь: https://monm.rk.gov.ru/documents/3084b03c-44da-4e1d-9e42-48223c9acaf4

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта