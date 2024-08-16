Крым – Курску. Людям, остающимся в пунктах временного размещения, – вода и фрукты

Из Крыма в Курскую область отправили фуру с фруктами и питьевой водой.

Крымчане поддерживают наших сограждан из Курской области, оказавшихся в сложной ситуации, – прокомментировал председатель Госсовета РК Владимир Константинов. — В ближайшие дни гуманитарный груз будет доставлен в пункт временного размещения в Курске. Мы — единый народ. Мы поддерживаем друг друга, вместе переживаем все трудности и вместе уверенно идём к Победе.