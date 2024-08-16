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– Курску. Людям, остающимся в пунктах временного размещения, – вода и фрукты

Крым – Курску. Людям, остающимся в пунктах временного размещения, – вода и фрукты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:23 16.08.2024

Из Крыма в Курскую область отправили фуру с фруктами и питьевой водой.

Крымчане поддерживают наших сограждан из Курской области, оказавшихся в сложной ситуации, – прокомментировал председатель Госсовета РК Владимир Константинов. — В ближайшие дни гуманитарный груз будет доставлен в пункт временного размещения в Курске. Мы — единый народ. Мы поддерживаем друг друга, вместе переживаем все трудности и вместе уверенно идём к Победе.

 

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С тегами: Крым и Россия

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