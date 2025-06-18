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Крым на ПМЭФ-2025 представил опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов СВО
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

Крым на ПМЭФ-2025 представил опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:47 18.06.2025

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в рамках Форума МСП состоялась панельная дискуссия «Роль социального бизнеса в экономике страны», в которой приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Дискуссия была посвящена вопросам социального предпринимательства и корпоративной социальной ответственности как эффективным формам взаимодействия государства, бизнеса и общества.

Участники обсудили перспективы развития социального предпринимательства в России, эффективные меры государственной поддержки, а также возможности взаимодействия крупного и социального бизнесом.

В своем выступлении Ирина Кивико поделилась опытом Республики Крым в развитии социального предпринимательства и поддержке участников специальной военной операции (СВО), начинающих свой бизнес.

По ее словам, в Крыму особое внимание уделяется поддержке участников СВО, возвращающихся к мирной жизни. С 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа «СВОё дело», ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.

Программа включает четыре модуля, и мы постоянно совершенствуем модуль психологического сопровождения участников. В этом году методика психологического сопровождения получила экспертное заключение отделения психологической безопасности секции геополитики и безопасности Российской академии естественных наук, которое отметило важность реадаптации ветеранов к мирной жизни через формирование психологических компетенций для создания собственного бизнеса, — рассказала Ирина Кивико.

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В рамках программы «СВОё дело» обучение прошли 115 участников и около 25% из них стали предпринимателями. Помимо маркетинговых услуг, Центр «Мой бизнес» разрабатывает новые продукты. Так, в рамках проекта разрабатывается интернет-сервис «За Дело», который обеспечит платформенную занятость ветеранам СВО. Также 10 консультантов Центра «Мой бизнес» были обучены по программе «Предоставление услуг и оказание ситуативной помощи инвалидам» для сопровождения ветеранов СВО и членов их семей, занимающихся бизнесом.

В Крыму формируются институты наставничества при Координационных советах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях для активной интеграции ветеранов СВО в бизнес.

Ирина Кивико пригласила всех заинтересованных на Форум «СВОё дело», который состоится осенью этого года в Крыму и объединит участников СВО, наставников, волонтеров, предпринимателей и представителей власти для совместной выработки мер поддержки и развития бизнеса.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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