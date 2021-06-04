Крым на втором месте в рейтинге популярных направлений для путешествий среди патриотов России

По результатам опроса 16% россиян считают Крым самым желанным направлением для путешествий по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

16% патриотично настроенных россиян считают идеальным местом для отдыха Крым, почти столько же (17%), отдают предпочтение Сочи и Адлеру. На третьем месте обосновался Санкт-Петербург, набрав 7% голосов опрошенных. Сочи и Адлер одинаково любят и мужчины, и женщины (по 17%), а Крыму отдают предпочтение больше женщины (17%), нежели мужчины (15%), — отмечают аналитики сервиса.

Вопрос: «Идеальный отпуск для вас — в каком городе России?»

Ответы респондентов Все опрошенные Пол муж жен Сочи, Адлер 17% 17% 17% Крым 16% 15% 17% Санкт-Петербург 7% 4% 10% Курорты Краснодарского края 6% 4% 8% Дома, в родном городе 5% 7% 4% Горный Алтай 4% 5% 4% Геленджик 4% 3% 4% Анапа 3% 4% 2% Байкал 3% 2% 2% Москва 3% 3% 2% Дальний Восток 2% 2% 2% Другое (Казань, города Золотого кольца, Карелия, Калининград, Нижний Новгород и проч.) 24% 29% 21% Затрудняюсь ответить 6% 5% 7%