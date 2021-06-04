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Крым на втором месте в рейтинге популярных направлений для путешествий среди патриотов России
фото: IGORN (pixabay.com)

Крым на втором месте в рейтинге популярных направлений для путешествий среди патриотов России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:59 04.06.2021

По результатам опроса 16% россиян считают Крым самым желанным направлением для путешествий по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 3000 представителей экономически активного населения России из всех округов страны.

16% патриотично настроенных россиян считают идеальным местом для отдыха Крым, почти столько же (17%), отдают предпочтение Сочи и Адлеру. На третьем месте обосновался Санкт-Петербург, набрав 7% голосов опрошенных. Сочи и Адлер одинаково любят и мужчины, и женщины (по 17%), а Крыму отдают предпочтение больше женщины (17%), нежели мужчины (15%), — отмечают аналитики сервиса.

Вопрос: «Идеальный отпуск для вас — в каком городе России?»

Ответы респондентовВсе опрошенныеПол
мужжен
Сочи, Адлер17%17%17%
Крым16%15%17%
Санкт-Петербург7%4%10%
Курорты Краснодарского края6%4%8%
Дома, в родном городе5%7%4%
Горный Алтай4%5%4%
Геленджик4%3%4%
Анапа3%4%2%
Байкал3%2%2%
Москва3%3%2%
Дальний Восток2%2%2%
Другое

(Казань, города Золотого кольца, Карелия, Калининград, Нижний Новгород и проч.)

24%29%21%
Затрудняюсь ответить6%5%7%

Крым на втором месте в рейтинге популярных направлений для путешествий среди патриотов России

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