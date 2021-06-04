Крым на втором месте в рейтинге популярных направлений для путешествий среди патриотов России

По результатам опроса 16% россиян считают Крым самым желанным направлением для путешествий по России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы
16% патриотично настроенных россиян считают идеальным местом для отдыха Крым, почти столько же (17%), отдают предпочтение Сочи и Адлеру. На третьем месте обосновался Санкт-Петербург, набрав 7% голосов опрошенных. Сочи и Адлер одинаково любят и мужчины, и женщины (по 17%), а Крыму отдают предпочтение больше женщины (17%), нежели мужчины (15%), — отмечают аналитики сервиса.
Вопрос: «Идеальный отпуск для вас — в каком городе России?»
|Ответы респондентов
|Все опрошенные
|Пол
|муж
|жен
|Сочи, Адлер
|17%
|17%
|17%
|Крым
|16%
|15%
|17%
|Санкт-Петербург
|7%
|4%
|10%
|Курорты Краснодарского края
|6%
|4%
|8%
|Дома, в родном городе
|5%
|7%
|4%
|Горный Алтай
|4%
|5%
|4%
|Геленджик
|4%
|3%
|4%
|Анапа
|3%
|4%
|2%
|Байкал
|3%
|2%
|2%
|Москва
|3%
|3%
|2%
|Дальний Восток
|2%
|2%
|2%
|Другое
(Казань, города Золотого кольца, Карелия, Калининград, Нижний Новгород и проч.)
|24%
|29%
|21%
|Затрудняюсь ответить
|6%
|5%
|7%
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