© РИА Новости . Тарас Литвиненко

Крым: начался приём заявок по проектам ШкИБ, реализация которых будет осуществляться в 2026 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:51 21.10.2025

Сегодня начался приём заявок по проектам школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ), реализация которых будет осуществляться в 2026 году. Приём заявок продлится до 28 ноября текущего года, об этом сообщила заместитель Председателя Совета министра РК – министр финансов РК Ирина Кивико.

Школьное инициативное бюджетирование обеспечивает участие школьников в  распределение части школьного бюджета через проекты, направленные на  улучшение жизни детско-взрослого сообщества. Именно подростки и молодежь демонстрируют высокий уровень школьной  вовлеченности – причастности к проблемам школьной жизни, жизни в своем  поселении, в республике в целом, – отметила вице-премьер.

Она рассказала, что востребованность в сельских школах Крыма в программе ШкИБ очень высокая, поэтому планирование средств в республиканском бюджете на его поддержку неуклонно растет — если в 2023 году выделили 58,7 млн рублей, то в 2026 утверждена плановая сумма 83,6 млн рублей.

Стоит подчеркнуть, что нормативно установлен уровень софинансирования из республиканского бюджета в размере 95% от стоимости проекта, 5% стоимости финансирует район.

Ирина Кивико уточнила, что на сегодняшний день 335 сельских школ имеют право принять участие в республиканской практике школьного инициативного бюджетирования. А ребята городских школ Джанкоя, Симферополя и Евпатории могут представить свои школьные проекты в рамках имеющихся муниципальных городских практик ШкИБ.

Школьники 8-11 классов придумывают идею, пишут проект и защищают его на общешкольном голосовании. Победивший проект подаётся через портал «Открытый бюджет».

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК 

Просмотры: 9

