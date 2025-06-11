Крым наладит сотрудничество с Тульской и Калужской областями и в сфере туризма

Стороны будут взаимодействовать в сфере развития контактов с туристскими компаниями, а также в сфере продвижения турпродуктов, в области реализации проектов по развитию внутреннего туризма. Предполагается взаимный обмен методическими материалами, действующими программами и концепциями в сфере туризма, а также проведение различных мероприятий с участием делегаций и отдельных представителей с целью обмена опытом работы. Кроме того, предусмотрено совместное развитие единой информационной среды, обеспечивающей субъектов туристской индустрии доступной, актуальной и достоверной информацией о туристском потенциале регионов-участников.

Соглашение о сотрудничестве между министерством курортов и туризма Республики Крым и министерством культуры и туризма Тульской области подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.

По словам Елены Мартыновой, это значимое подписание, обмен опытом и возможностями для кросс-продвижения между регионами привлечет новых туристов и откроет новые направления для путешествий.

Как отметил Сергей Ганзий, у регионов большие планы в части взаимного продвижения, есть общие точки соприкосновения в экологическом и в культурно-историческом туризме.