Прямо сейчас:
Главная | Отдых в Крыму | Крым туристический | Крым наладит сотрудничество с Тульской и Калужской областями и в сфере туризма
Новости Республики
Крым наладит сотрудничество с Тульской и Калужской областями и в сфере туризма
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крым наладит сотрудничество с Тульской и Калужской областями и в сфере туризма

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 16:31 11.06.2025

В рамках Международного туристического форума «Путешествуй!» министерство курортов и туризма РК подписало соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Республикой Крым и Тульской и Калужской областями. Сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию туристской индустрии в региональных экономиках, создавая условия для повышения туристического спроса.

Стороны будут взаимодействовать в сфере развития контактов с туристскими компаниями, а также в сфере продвижения турпродуктов, в области реализации проектов по развитию внутреннего туризма. Предполагается взаимный обмен методическими материалами, действующими программами и концепциями в сфере туризма, а также проведение различных мероприятий с участием делегаций и отдельных представителей с целью обмена опытом работы. Кроме того, предусмотрено совместное развитие единой информационной среды, обеспечивающей субъектов туристской индустрии доступной, актуальной и достоверной информацией о туристском потенциале регионов-участников.

Соглашение о сотрудничестве между министерством курортов и туризма Республики Крым и министерством культуры и туризма Тульской области подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.

По словам Елены Мартыновой, это значимое подписание, обмен опытом и возможностями для кросс-продвижения между регионами привлечет новых туристов и откроет новые направления для путешествий.

Узнайте больше:  В Севастополе озвучили прогнозы на курортный сезон-2025

Как отметил Сергей Ганзий, у регионов большие планы в части взаимного продвижения, есть общие точки соприкосновения в экологическом и в культурно-историческом туризме.

И уже есть предварительные договоренности о проведении Дней Крыма в Тульской области, — сказал министр. 

Соглашение о сотрудничестве между министерством курортов и туризма Республики Крым и министерством культуры и туризма Калужской области подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий и министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

По словам Павла Суслова, подписывая соглашение, регионы открывают новые перспективы для развития туризма, обмена опытом и лучшими практиками и с удовольствием готовы делиться информацией и встречать гостей.

Мы заинтересованы в укреплении двусторонних связей на долгосрочной основе и готовы способствовать знакомству с историей и культурой регионов, что позволит развивать межрегиональные отношения в сфере туризма, — отметил Сергей Ганзий. 

Ранее в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!»  было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Республикой Крым и Кабардино-Балкарией.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.