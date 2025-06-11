Крым наладит сотрудничество с Тульской и Калужской областями и в сфере туризма

В рамках Международного туристического форума «Путешествуй!» министерство курортов и туризма РК подписало соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Республикой Крым и Тульской и Калужской областями. Сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию туристской индустрии в региональных экономиках, создавая условия для повышения туристического спроса.
Стороны будут взаимодействовать в сфере развития контактов с туристскими компаниями, а также в сфере продвижения турпродуктов, в области реализации проектов по развитию внутреннего туризма. Предполагается взаимный обмен методическими материалами, действующими программами и концепциями в сфере туризма, а также проведение различных мероприятий с участием делегаций и отдельных представителей с целью обмена опытом работы. Кроме того, предусмотрено совместное развитие единой информационной среды, обеспечивающей субъектов туристской индустрии доступной, актуальной и достоверной информацией о туристском потенциале регионов-участников.
Соглашение о сотрудничестве между министерством курортов и туризма Республики Крым и министерством культуры и туризма Тульской области подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий и заместитель министра культуры и туризма Тульской области Елена Мартынова.
По словам Елены Мартыновой, это значимое подписание, обмен опытом и возможностями для кросс-продвижения между регионами привлечет новых туристов и откроет новые направления для путешествий.
Как отметил Сергей Ганзий, у регионов большие планы в части взаимного продвижения, есть общие точки соприкосновения в экологическом и в культурно-историческом туризме.
И уже есть предварительные договоренности о проведении Дней Крыма в Тульской области, — сказал министр.
Соглашение о сотрудничестве между министерством курортов и туризма Республики Крым и министерством культуры и туризма Калужской области подписали министр курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий и министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
По словам Павла Суслова, подписывая соглашение, регионы открывают новые перспективы для развития туризма, обмена опытом и лучшими практиками и с удовольствием готовы делиться информацией и встречать гостей.
Мы заинтересованы в укреплении двусторонних связей на долгосрочной основе и готовы способствовать знакомству с историей и культурой регионов, что позволит развивать межрегиональные отношения в сфере туризма, — отметил Сергей Ганзий.
Ранее в рамках Международного туристического форума «Путешествуй!» было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между Республикой Крым и Кабардино-Балкарией.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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