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"Крым небесный" - авторы кинопроекта предлагают взглянуть на полуостров по-новому

«Крым небесный» — авторы кинопроекта предлагают взглянуть на полуостров по-новому

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:59 13.01.2020

«Крым небесный» — кинопроект режиссёра Сергея Дебижева. В кинокомпании «Два капитана» отмечают, что это масштабное повествование об истории,  культуре, природе, и людях республики Крым и города Севастополя:

На глобальном уровне смысл данного проекта — показать всю мощь,  красоту и потенциал республики Крым, ту природную и человеческую энергию,  из которой собственно и рождается «гений места». Повествование строится на основе максимальной зрелищности,  демонстрируя в самом выгодном свете все богатство,  смысловую глубину и исторические перспективы Крыма,  как части Российской державы, как самого ценного и чистого бриллианта в ее короне. 

Структура фильма, говорят в компании «Два капитана», формируется по нескольким основным направлениям: природа, история, культура и искусство, религия, армия и флот, наука, производство, спорт, туризм и отдых.

Важнейшая составляющая фильма — жизнь людей: традиции и обычаи народов, населяющих Крым, творческий потенциал молодого поколения. Результатом кинопроекта «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ» станет произведение, имеющее долгие жизненные перспективы, — подчёркивают создатели проекта. 

По предварительном информации, премьера фильма состоится в мае 2020 года. Трейлер кинопроекта его авторы презентовали на днях.

СПРАВКА: Сергей ДЕБИЖЕВ — кинорежиссер, сценарист и общественный деятель.  Член экспертного Совета Министерства Культуры РФ по кинематографии.  Член Союза кинематографистов России. Член Союза Художников.  Является известным и наиболее авторитетным документалистом нашей страны.  Им создано более 30 художественных и документальных кинокартин. Многие из них отмечены призами и дипломами престижных отечественных и международных кинофорумов.  Наиболее значимые получили гран-при на крупных кинофестивалях.

"Крым небесный" - авторы кинопроекта предлагают взглянуть на полуостров по-новому

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