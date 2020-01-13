«Крым небесный» — авторы кинопроекта предлагают взглянуть на полуостров по-новому

«Крым небесный» — кинопроект режиссёра Сергея Дебижева. В кинокомпании «Два капитана» отмечают, что это масштабное повествование об истории, культуре, природе, и людях республики Крым и города Севастополя:

На глобальном уровне смысл данного проекта — показать всю мощь, красоту и потенциал республики Крым, ту природную и человеческую энергию, из которой собственно и рождается «гений места». Повествование строится на основе максимальной зрелищности, демонстрируя в самом выгодном свете все богатство, смысловую глубину и исторические перспективы Крыма, как части Российской державы, как самого ценного и чистого бриллианта в ее короне.

Структура фильма, говорят в компании «Два капитана», формируется по нескольким основным направлениям: природа, история, культура и искусство, религия, армия и флот, наука, производство, спорт, туризм и отдых.

Важнейшая составляющая фильма — жизнь людей: традиции и обычаи народов, населяющих Крым, творческий потенциал молодого поколения. Результатом кинопроекта «КРЫМ НЕБЕСНЫЙ» станет произведение, имеющее долгие жизненные перспективы, — подчёркивают создатели проекта.

По предварительном информации, премьера фильма состоится в мае 2020 года. Трейлер кинопроекта его авторы презентовали на днях.

СПРАВКА: Сергей ДЕБИЖЕВ — кинорежиссер, сценарист и общественный деятель. Член экспертного Совета Министерства Культуры РФ по кинематографии. Член Союза кинематографистов России. Член Союза Художников. Является известным и наиболее авторитетным документалистом нашей страны. Им создано более 30 художественных и документальных кинокартин. Многие из них отмечены призами и дипломами престижных отечественных и международных кинофорумов. Наиболее значимые получили гран-при на крупных кинофестивалях.