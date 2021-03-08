«Крым» — новый видеоклип для первого Всероссийского фестиваля патриотического рэпа

В Симферополе на базе ГБУ РК «Крымский Киномедиацентр» в рамках проведения регионального отборочного конкурса 1-го Всероссийского фестиваля патриотического рэпа состоялась презентация видеоролика — клипа «Крым». Авторы первой конкурсной работы пошли на эксперимент и соединили вокал и рэп. В состав творческой команды вошли Елизавета Куклишина, YOFU (Кирилл Баженин), ROSSLOVE (Ростислав Степаненко), SherbaK (Никита Щербак), Tanemas (Акмал Кахаров). Также над проектом работали Александр Новиков (Режиссер), Александр Ермолов (Музыка), Татьяна Фролова и Евгения Обручева (Текст), Иван Пугачёв (Монтаж), при непосредственном участии Крымского Киномедиацентра.

Презентация видеоклипа состоялась при поддержке МЧС Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым и ГБУ РК «Крымский киномедиацентр».

Первый Всероссийский фестиваль патриотического рэпа проводится в рамках реализации программы патриотического воспитания и развития музыкальной культуры среди молодежи в субъектах Российской Федерации. Организаторами выступают Федеральное казначейство и Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов и РОО «Динамо» №33 ОГО Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Фестиваль пройдет в три этапа. Сначала отборочные конкурсы пройдут в российских регионах, промежуточные итоги подведут в федеральных округах, финал запланирован на гала-концерте в рамках молодежного фестиваля «Таврида-Арт».

Елизавета Куклишина – молодая крымская исполнительница. Она занимается вокалом уже седьмой год. Девочка регулярно участвует в конкурсах и имеет немало республиканских и международных наград. В 2017 году она стала полуфиналисткой 4-го сезона проекта «Голос. Дети». В 2018 году исполнительница попала в финал национального отбора «Детского Евровидения-2018» и стала полуфиналисткой «Детской новой Волны 2018».

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев выразил слова признательности Елизавете и ее родителям за такое активное участие в жизни полуострова:

Мы уже давно следим за творчеством девочки и гордимся ее успехами. Благодарю Елизавету за активность и неравнодушие, ведь это тоже очень нелегкий труд. Песня, представленная Лизой, трогает сердце каждого крымчанина. А нам, конечно, очень приятно осознавать, что у сотрудников МЧС Республики Крым есть такие талантливые дети. Насколько возможно, МЧС Республики Крым будет стараться поддерживать все инициативы Лизы.