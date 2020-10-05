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Крым оказался лишь на четвертом месте в списке комфортных мест для отдыха россиян
Фото: vikol009, pixabay.com

Крым оказался лишь на четвертом месте в списке комфортных мест для отдыха россиян

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:47 05.10.2020

Россияне назвали самый комфортное для туристов место. Это город. И отнюдь не курортный. Северная столица – Санкт-Петербург обворожил и окружил комфортом и заботой российских туристов.

Санкт-Петербург среди всех остальных внутренних направлений получил от российских туристов наибольшее количество отзывов «отлично» при оценке соотношения цены и качества проведенного здесь летнего отдыха, — сообщает Biletix.

Эксперты компании провели опрос своих клиентов, которые приобретали авиабилеты в российские города с вылетом летом 2020 года и подтверждали, что были там в качестве туристов не впервые. Всего в исследовании приняли участие 1 523 человека.

Пятьдесят три процента путешественников, которые побывали летом в Санкт-Петербурге, поставили пять баллов из пяти возможных северной столице с точки зрения соотношения цены — качества. На втором месте оказался Калининград с 52 процентами. Далее — Минеральный воды (37 процентов), Сочи (21 процент) и Крым (19 процентов).

Наибольшее количество респондентов (73 процента) также отметили, что Санкт-Петербург становится все комфортнее для туристов. Девяносто три процента опрошенных готовы рекомендовать этот город в качестве туристического направления родным и знакомым.

Крым оказался лишь на четвертом месте в списке комфортных мест для отдыха россиян

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