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Крым опережает другие популярные курорты по доступности отдыха на майские праздники
Фото: pikist.com

Крым опережает другие популярные курорты по доступности отдыха на майские праздники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 12.04.2022

Представлен рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях на майские праздники.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях на майские праздники в этом году, включая отдых по программе весеннего туристического кешбэка, бронирование по которому продлено до 15 апреля, а отдых — до 31 мая.

Праздничными выходными в этом году станут дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В Крыму путевка санатории в первую декаду мая обойдется, в среднем, 4 460 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях России в майские праздники 2022 года.

Более половины купленных путевок в Крым  приходится на санаторно-курортное оздоровление, в том числе на Программы по оздоровлению и восстановлению после COVID- 19. Крым — это территория здоровья, территория безопасности, здесь есть все возможности для профилактики  и лечения заболеваний верхних дыхательных путей, обширные программы реабилитации после перенесенных заболеваний, уникальный климат и крымское гостеприимство, — отметил глава минкурортов РК Вадим Волченко.

В Крыму свои программы по реабилитации после перенесённого COVID-19 разработали 47 здравниц. Более 20 из них работают круглогодично. Особенно важно то, что разработанные программы и лечебно-оздоровительные процедуры проводятся в комплексе с климатотерапией. Крым исторически является регионом, благоприятным для лечения прежде всего заболеваний дыхательных путей.

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