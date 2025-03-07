Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым передал Кубе в дар фотовыставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции
Новости Республики
Крым передал Кубе в дар фотовыставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции
фото: пресс-служба Правительства РК

Крым передал Кубе в дар фотовыставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:40 07.03.2025

Делегация Республики Крым в ходе рабочего визита на Кубу передала в дар Кубинскому институту дружбы с народами зарубежных стран фотовыставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции.

Эта выставка, представляющая собой цикл фотографий, призвана рассказать кубинскому народу о важной роли Ялты в формировании послевоенного мирового порядка, — сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В составе делегации: заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико и глава администрации Ялты Янина Павленко.

Главной целью визита стало укрепление связей с Кубой на уровне общественной дипломатии. Центральным пунктом программы стало посещение Кубинского института дружбы с народами зарубежных стран. Встреча с руководством института прошла в теплой атмосфере, и обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества.

Ирина Кивико на встрече с кубинской стороной рассказала о той работе, которая была проделана в Крыму за последние 11 лет после вхождения в состав России, каких сфер коснулись изменения и насколько вырос внутренний региональный продукт за это время.

За период нахождения Республики Крым в составе Российской Федерации преодолены критические инфраструктурные ограничения, удалось обеспечить рост основных показателей социально-экономического развития темпами, опережающими среднероссийские. На сегодня Крым стал одним из символов глобальных изменений в мировой политике. Вопреки санкциям мы не только адаптировались к новым условиям, но и использовали их как стимул для реализации собственного потенциала. Объем валового регионального продукта за десятилетку вырос более чем на треть (34,1%) и превысил 768 млрд руб., — отметила Ирина Кивико в своем выступлении.

Вице-премьер подробно остановилась на вопросе привлечения частных инвестиций и рассказала об инвестиционных инструментах – свободной экономической зоне и особом порядке сопровождения инвестиционных проектов республики.

Узнайте больше:  Госкомрегистр РК на 1 месте в рейтинге среди территориальных органов Росреестра по числу земельных проверок

источник: пресс-служба Правительства РК 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и мир

Крым и мир

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x