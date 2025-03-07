Крым передал Кубе в дар фотовыставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции

Делегация Республики Крым в ходе рабочего визита на Кубу передала в дар Кубинскому институту дружбы с народами зарубежных стран фотовыставку, посвященную 80-летию Ялтинской конференции.
Эта выставка, представляющая собой цикл фотографий, призвана рассказать кубинскому народу о важной роли Ялты в формировании послевоенного мирового порядка, — сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
В составе делегации: заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ Георгий Мурадов, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико и глава администрации Ялты Янина Павленко.
Главной целью визита стало укрепление связей с Кубой на уровне общественной дипломатии. Центральным пунктом программы стало посещение Кубинского института дружбы с народами зарубежных стран. Встреча с руководством института прошла в теплой атмосфере, и обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества.
Ирина Кивико на встрече с кубинской стороной рассказала о той работе, которая была проделана в Крыму за последние 11 лет после вхождения в состав России, каких сфер коснулись изменения и насколько вырос внутренний региональный продукт за это время.
За период нахождения Республики Крым в составе Российской Федерации преодолены критические инфраструктурные ограничения, удалось обеспечить рост основных показателей социально-экономического развития темпами, опережающими среднероссийские. На сегодня Крым стал одним из символов глобальных изменений в мировой политике. Вопреки санкциям мы не только адаптировались к новым условиям, но и использовали их как стимул для реализации собственного потенциала. Объем валового регионального продукта за десятилетку вырос более чем на треть (34,1%) и превысил 768 млрд руб., — отметила Ирина Кивико в своем выступлении.
Вице-премьер подробно остановилась на вопросе привлечения частных инвестиций и рассказала об инвестиционных инструментах – свободной экономической зоне и особом порядке сопровождения инвестиционных проектов республики.
источник: пресс-служба Правительства РК
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