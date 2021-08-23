Крым перевыполнил показатели по созданию благоприятных условий для деятельности самозанятых

В Республике Крым, благодаря успешной реализации мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатив», цели и задачи по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» перевыполнены в два раза и завершены досрочно.

Напомним, что целью регионального проекта является создание максимально благоприятных условий для осуществления своей деятельности самозанятыми гражданами посредством применения специального нового режима налогообложения и предоставления мер всесторонней поддержки.

На сегодня количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составила 27,6 тыс. чел. при запланированном показателе на 2021 год — 11,2 тыс. человек. (процент выполнения – 246%). В «Доме предпринимателя» на регулярной основе оказывают консультационные услуги самозанятым гражданам, — сообщает Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

Кроме того, самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями на сумму 7,5 млн. рублей, при запланированном в 2021 году — 11 млн. руб. (процент выполнения – 68,7%). Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым разработана специальная программа «Самозанятый» для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Займ будет предоставляться на сумму до 500 тысяч рублей на срок до двух лет (процентная ставка — 4,25% годовых).

Также 235 самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (процент выполнения – 144,2).