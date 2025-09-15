Крым — победитель федерального конкурса на докапитализацию фонда развития промышленности

Это решение принято Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, — отметил Юрий Гоцанюк.

В 2026 году объем федеральной поддержки для региона составит порядка 130 миллионов рублей, а капитализация фонда с момента его основания превысила 1,1 миллиарда рублей.

Председатель Правительства подчеркнул, что благодаря работе фонда в промышленность Крыма было привлечено 417 миллионов рублей частных инвестиций, а в бюджет России поступило 213 миллионов рублей налогов от предприятий, которые получили льготные займы.

Льготные займы позволяют предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, модернизировать производственные линии, внедрять новые технологии и расширять выпуск конкурентоспособной продукции, — добавил он.

По словам Председателя Совета министров, для предприятий это реальная возможность получить финансирование на выгодных условиях для развития производственных мощностей и усиления позиций на рынке.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым