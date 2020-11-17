Крым попал в «черный список» регионов с самой неблагополучной ситуацией по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала «достаточно высокими» уровни заболеваемости коронавирусной инфекцией в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Ставропольском крае и в Республике Крым.

Мы видим, что сегодня спрогнозированные риски, безусловно, реализуются. Потому что уровни заболеваемости в Иркутской, Нижегородской, Новосибирской областях, Республике Крым, Ставропольском крае достаточно высокие, — сказала она во вторник на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

С начала года в Крыму выявлено 12 522 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство — этой осенью. Выздоровевших за весь период – 8 080 человек. Число умерших – 218. На лечении – 5 121 пациент (в больницах – 2 372, дома – 2 749).

Подробная ситуация по COVID-19 в стране и регионах – на сайте стопкоронавирус.рф .