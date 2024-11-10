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Крым потерян: советник Дональда Трампа посоветовал Киеву принять "реалистичное видение мира"
фото: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Крым потерян: советник Дональда Трампа посоветовал Киеву принять «реалистичное видение мира»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:51 10.11.2024

Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом «реалистичное видение мира» с Россией, а не думать о возвращении территорий. Об этом вещательной корпорации Би-би-си заявил старший советник избранного президента США Брайан Ланза.

Если же президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир возможен только, если мы вернем Крым, он покажет, что не готов говорить серьезно. У нас есть новость для президента Зеленского — Крым потерян. И если главное для вас — вернуть Крым и задействовать для этого американских солдат, — то это уже без нас, — отметил Брайан Ланза, не упомянув при этом другие потерянные Украиной территории.

По словам Ланзы, будущая администрация Трампа сосредоточится именно на задаче достижения мира, а не на том, чтобы обеспечить Украине возможности для контрнаступления.

Мы спросим у Украины, что они видят. Что они считают реалистичным видением мира? Не победы, а мира. А теперь давайте честно обсуждать это, — отметил он.

Ланза также подверг критике политику администрации демократов на украинском направлении. По его словам, ситуация на поле боя показывает, что «страны Европы и президент [Джо] Байден не обеспечили Украину возможностями и оружием для того, чтобы победить в самом начале» конфликта, а также «не сняли ограничения, чтобы позволить Украине победить».

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Би-би-си также приводит комментарий неназванного представителя офиса Зеленского, заявившего, что у него состоялась «хорошая, продолжительная беседа» с Трампом, длившаяся «около получаса».

Это не был разговор для обсуждения конкретных вопросов, однако в целом он был очень теплым и приятным, — заявил источник Би-би-си. 

источник: ТАСС

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