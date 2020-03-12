Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020»

Крупнейшая международная выставка «Интурмаркет-2020» стартовала в Москве. Событие объединило туроператоров, ведущих экспертов отрасли, представителей власти и туристов. В числе экспонентов – все регионы России, которые рассказывают о самых разных направлениях для отдыха. Всего — 1430 участников.

Единый стенд Крыма, организованный Министерством курортов и туризма РК, предлагает гостям отдых и путешествия на любой вкус. Представители крымской делегации, среди которых сотрудники Минкурортов РК, Туристического портала республики, представители администраций курортных регионов Крыма презентуют участникам выставки рекреационные возможности и санаторно-курортный потенциал полуострова. Также на стенде проходят розыгрыши путевок и ценных сувениров из Крыма, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, внутренний туризм России на фоне пандемии не демонстрирует существенных колебаний и россияне активно путешествуют по стране. Так, говорит специалист, на мартовских длинных выходных весь Юг России, и, в частности, Крым — были забронированы на 100%.

фото: пресс-служба Минкурортов РК