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Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020»

Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:29 12.03.2020

Крупнейшая международная выставка «Интурмаркет-2020» стартовала в Москве. Событие объединило туроператоров, ведущих экспертов отрасли, представителей власти и туристов. В числе экспонентов – все регионы России, которые рассказывают о самых разных направлениях для отдыха. Всего — 1430 участников.

Единый стенд Крыма, организованный Министерством курортов и туризма РК,  предлагает гостям отдых и путешествия на любой вкус. Представители крымской делегации, среди которых  сотрудники Минкурортов РК, Туристического портала республики, представители администраций курортных регионов Крыма презентуют участникам выставки рекреационные возможности и санаторно-курортный потенциал полуострова. Также на стенде проходят розыгрыши путевок и ценных  сувениров из Крыма, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020» Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020» Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020» Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020» Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020»

По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой,  внутренний туризм России на фоне пандемии не демонстрирует существенных колебаний и  россияне активно путешествуют по стране. Так, говорит специалист, на мартовских длинных выходных весь Юг России, и, в частности, Крым   — были забронированы на 100%.

фото: пресс-служба Минкурортов РК

Крым представил свои туристические и рекреационные возможности на выставке «Интурмаркет-2020»

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