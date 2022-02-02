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Крым представил свой экспортный потенциал на заседании Российско-арабского делового совета

Крым представил свой экспортный потенциал на заседании Российско-арабского делового совета

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:47 02.02.2022

«Россия – Арабский мир: новые возможности в новой реальности».

Делегация Республики Крым представила экспортный потенциал региона на заседании Российско-арабского делового совета «Россия – Арабский мир: новые возможности в новой реальности» с целью развития торгово-экономических отношений между регионами.

Вице-премьер РК Ирина Кивико на панельной дискуссии, посвященной финансам и инвестициям, рассказала иностранным коллегам об инвестиционном и экспортном потенциале Крыма, действующих инвестпроектах. Предприниматели Крыма презентовали свою продукцию и услуги потенциальным партнерам.

Для более предметного общения крымских бизнесменов и иностранных покупателей состоялись профильные встречи, в рамках которых каждый предприниматель ознакомил с производимыми товарами и услугами, —  сообщает пресс-служба министерства экономического развития РК.

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