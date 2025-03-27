Крым представляет свои возможности как санатория, курорта и туристического центра на выставке в Минске

Крымчане не только примут участие в деловых мероприятиях выставки, но и будут консультировать гостей стенда о новых турпродуктах, лечении в пансионатах и санаториях, о наличии отелей разного уровня размещения, разнообразии экскурсий в регионе и различных вариантах направлений отдыха. Будет презентована крымская косметика, проведены дегустации, а также виртуальные экскурсии по Крыму в VR очках, розыгрыши призов и подарков.

Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского представит разработки, созданные в рамках реализации программы «Приоритет-2030» и работы научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех». Специалистами демонстрируются разработки Научно-клинического центра: цифровые сервисы, системы принятия клинических решений, система двигательной реабилитации MioKit, а также уникальные программы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением технологий нейроинтерфейса «мозг – компьютер – экзоскелет кисти», БОС-технологий и многое другое.

В первый день выставки Сергей Гулюк провел встречу по вопросам совместного развития медицинского туризма с членом рабочей группы по медицинскому туризму Межведомственного координационного совета при Совете министров Республики Беларусь Динарой Воронцовой. Запланированы также переговоры и с другими официальными лицами.

Цели и задачи делегации Республики Крым соответствуют целям Национального проекта “Туризм и гостеприимство” – продолжить деловое сотрудничество и расширение сети турмаршрутов для организации отдыха жителей Республики Беларусь в Крыму, партнерство с профсоюзными и отраслевыми организациями и предприятиями республики, привлечь внимание гостей выставки и партнеров к уникальным возможностям крымского туризма.

Для налаживания делового партнерства Управлением спорта и туризма Витебской области организован инфотур для представителей крымских туроператоров по санаторно-курортным и гостиничным предприятиям.

«ОТДЫХ-2025» — крупнейшая туристическая выставка Беларуси в категории «Туризм и отдых». Экспозиция занимает около 10 тысяч квадратных метров. Участие в выставке принимают более 300 экспонентов из 13 стран, включая Бразилию, Турцию, Россию, Кубу, Шри-Ланку и другие. Впервые в истории выставки свои туристические возможности представят все 128 городов и районов Беларуси, что указывает на растущий интерес к внутреннему туризму.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК