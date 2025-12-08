Крым презентует санаторно-курортные возможности полуострова на международной выставке «MedTravelExpo»

Международная выставка медицинских и оздоровительных услуг, технологий оздоровления и лечения в России и за рубежом проходит в рамках крупнейшего в России научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» с 8 по 11 декабря. Открыл форум министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Делегация министерства, возглавляемая министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Ганзием, в числе 82 экспонентов из 4 стран мира представит новейшие медицинские технологии и инновационные разработки, созданные в санаторно-курортной отрасли республики. В рамках форума Сергей Ганзий примет участие в VI Национальном конгрессе экспорта медицинских услуг в региональной сессии «Лучшие практики медицинского туризма России», а также в VII Всероссийском конгрессе «Санаторно-курортная отрасль. Наука. Итоги» с темой научно-технологического развития санаториев Республики Крым.

Участники единого крымского стенда – ведущие санатории республики проведут презентации и консультации.

Участие в международной выставке и деловых мероприятиях позволит продемонстрировать возможности санаторно-курортного комплекса Крыма для российских и зарубежных потребителей, высокого профессионального сообщества, заявить о преимуществах традиционных и инновационных методов оздоровления в республике, — сообщил Сергей Ганзий.

Высокий статус и авторитет выставки и форума подтверждает его поддержка со стороны руководства и правительства страны, законодательных, федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, промышленности, туризма. Организаторами форума являются Государственная Дума ФС РФ, Минздрав России и АО «Экспоцентр». Форум проводится при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Минпромторга России, Минэкономразвития России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

Основной целью проведения «MedTravelExpo. Санатории. Курорты. Медицинские центры» является содействие реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Туризм и гостеприимство» и федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК