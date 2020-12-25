Крым расторг контракт по вызову осадков с помощью авиации. Самолет Росгидромета Як-42Д вернулся в Москву

Госкомводхоз Республики Крым и Центральная аэрологическая обсерватория (ЦАО, структура Росгидромета) расторгли контракт на выполнение экспериментальных работ по вызову осадков на Крымском полуострове, который второй год страдает из-за маловодья, следует из материалов сайта госзакупок. Согласно им, заказчик перечислил исполнителю порядка 11,4 млн. рублей из примерно 25,5 млн. рублей, которые предусматривались договором.

«Интерфакс» напоминает: по контракту, сроком окончания которого значилось 15 декабря 2020 года, общий налет самолета-метеолаборатории должен был составить в Крыму не менее 25 летных часов.

Подписанный в сентябре контракт расторгнут по соглашению сторон в первой декаде декабря.

Напомним, спецсамолет Як-42Д прибыл в столицу Крыма в конце сентября. Он летал над Симферопольским и Белогорским районами полуострова в течение нескольких дней, затем больше двух месяцев необходимой для работы спецборта погоды в регионе не было.

Необходимые погодные условия сложились с 29 сентября по 2 октября. В данный период исполнителем были осуществлены вылеты и проведены соответствующие работы… В октябре, ноябре и в начале декабря благоприятные погодные условия для выполнения работ по активному воздействию на облака не возникали, — отметил глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль.

По данным отчета ЦАО, которые подтвердил Крымский гидрометцентр, после проведенных работ «относительное увеличение осадков составило около 20%«, отметил Вайль.

Выпавшие осадки в виде интенсивных дождей положительно повлияли на сток рек в районах воздействия, однако притоки в водохранилища были незначительными, так как выпавшие осадки израсходованы на восполнение руслового стока и соответственно увлажнения почвы, — подчеркнул он.

Тем не менее, Госкомводхоз РК и ФГБУ «ЦАО» решили расторгнуть государственный контракт по соглашению сторон. Такое решение принято в связи с «неудовлетворительными погодными условиями и неблагоприятным прогнозом погоды».