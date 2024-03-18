Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Крым – Россия – навсегда
актуально в республике
– Россия – навсегда

Крым – Россия – навсегда

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:17 18.03.2024

В преддверии 10-й годовщины воссоединений Крыма с Россией кадеты пожарно-спасательного профиля со всего полуострова приняли участие в патриотической акции.

Крым – Россия – навсегда

Школьники со всех уголков Крыма исполнили гимн России на фоне самых значимых и узнаваемых пейзажей нашей малой Родины.

Крым – Россия – навсегда

Кроме того, в Евпатории прошла акция по озеленению города. Кадеты пожарно-спасательного профиля из Мирновской школы высадили аллею из туй к юбилею Крымской весны.

Крым – Россия – навсегда

МЧС России и кадетские классы поздравляют с наступающим праздником всех крымчан.

На территории полуострова за 10 лет создано 35 кадетских классов пожарно-спасательного профиля. Ребята активно участвуют в мероприятиях МЧС России, знакомятся с профессиями ведомства, посещают мастер-классы, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Крым – Россия – навсегда

У ребят есть возможность выбрать со школьной скамьи то направление, в котором будут развиваться до выпуска, возможно, и после, поступив в Академии ГПС МЧС России.

Узнайте больше:  В МЧС обеспокоены ежедневными возгораниями сухой растительности в Крыму

Крым – Россия – навсегда

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.