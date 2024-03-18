Крым – Россия – навсегда

В преддверии 10-й годовщины воссоединений Крыма с Россией кадеты пожарно-спасательного профиля со всего полуострова приняли участие в патриотической акции.

Школьники со всех уголков Крыма исполнили гимн России на фоне самых значимых и узнаваемых пейзажей нашей малой Родины.

Кроме того, в Евпатории прошла акция по озеленению города. Кадеты пожарно-спасательного профиля из Мирновской школы высадили аллею из туй к юбилею Крымской весны.

МЧС России и кадетские классы поздравляют с наступающим праздником всех крымчан.

На территории полуострова за 10 лет создано 35 кадетских классов пожарно-спасательного профиля. Ребята активно участвуют в мероприятиях МЧС России, знакомятся с профессиями ведомства, посещают мастер-классы, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

У ребят есть возможность выбрать со школьной скамьи то направление, в котором будут развиваться до выпуска, возможно, и после, поступив в Академии ГПС МЧС России.