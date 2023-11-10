Крым сегодня — это большая стройка. Проекты реализуются во многих городах полуострова

Состоялось совещание по объектам строительства государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», а также национальных проектов.

В Симферополе на улице Балаклавская идёт строительство детского сада. В Феодосии на улице Гарнаева, 77Б реконструкция здания, которое ранее было дошкольным учебным заведением. В Алуште в селе Изобильное строится дошкольная образовательная организация на 150 мест. На сегодня выполняются работы по устройству вертикальных конструкций первого этажа, армирование и опалубка, ригелей и плиты перекрытия первого этажа, подпорных стен на отдельном участке, обратная засыпка и уплотнение грунта пазух котлована, лестничных маршей, шахты лифта. Работают около 25 человек и три единицы техники, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, также в городе Алушта по улице 60 лет СССР, 20 ведется реконструкция дошкольного образовательного учреждения №12 на 300 мест.

На сегодня идут работы по гидроизоляции и утеплению стен цоколя, устройство вертикальных конструкций первого этажа, опалубка и армирование, а также вертикальных конструкций стен пожарных резервуаров. Необходимые работы будут продолжаться. Обсудили реконструкцию дошкольного образовательного учреждения в селе Малый Маяк в городе Алушта. Объект лично проверял на этой неделе, — отмечает Юрий Гоцанюк.

Также, сообщил Председатель Совмина, идёт реконструкция канализационно-очистных сооружений в селе Морское городского округа Судак, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в городе Саки, строительство подстанций скорой помощи в пгт Зуя Белогорского района, в Евпатории и Саках.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым