Крым «смущает» федеральные власти темпами расселения из аварийного жилья

Российский Фонд ЖКХ отмечает отставание по темпам расселения аварийного жилья в Крыму и Тыве. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава наблюдательного совета фонда Сергей Степашин.

Больше всего нас сейчас смущают два региона – Крым и Тыва. Там проблемы не в пандемии и не в финансах, а больше административные, управленческие вопросы и работа с подрядчиками, — сказал Степашин.

В частности, уточнил он, в Тыве была ситуация, когда подрядчик не выполнил обязательства, и впоследствии было возбуждено уголовное дело, а руководитель компании скрылся в Грузии.

А Крым – это отдельная история. Там постоянно меняется руководство. У нас было несколько разговоров с Аксёновым, он сейчас взял ситуацию на личный контроль, — рассказал собеседник агентства.

В то же время Степашин отметил, что пандемия коронавируса не повлияла на программу переселения, ни с точки зрения темпов, ни качества. Более того, в целом программа выполняется с опережением, и на сегодняшний день планы этого года уже выполнены. Поэтому у федеральных властей есть уверенность, что программу выполнят практически все регионы.