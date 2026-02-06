Крым: социальная поддержка участников СВО и членов их семей находится под постоянным контролем органов власти

Прямо сейчас:
Новости Республики
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:05 06.02.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел совещание, посвященное реализации мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

На совещании рассмотрен целый комплекс вопросов, в том числе своевременности и качества оказываемой помощи участникам СВО. Как отметил Юрий Гоцанюк, в настоящее время в республике действует более 30 различных мер социальной поддержки, направленных на помощь участникам участникам боевых действий и их семьям.

Особое внимание было уделено подготовке нового законопроекта, который предусматривает введение льготного проезда в общественном транспорте для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий – участников СВО.

Наша задача – максимально упростить получение положенных льгот и выплат для наших защитников и их близких, – заявил Юрий Гоцанюк, подчеркивая важность оперативного и эффективного решения вопросов социальной поддержки.

В обсуждении приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, министр здравоохранения Республики Крым – Алексей Натаров, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым – Татьяна Гудилко, первый заместитель прокурора Республики Крым Дмитрий Егоров.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

