«КРЫМ-СПАС» эвакуировал машину «Скорой помощи», застрявшую на обледеневшей дороге под Алуштой

Этой ночью (в 00:35) на пульт оперативного дежурного крымских спасателей поступило сообщение о том, что в селе Лучистое, под Алуштой автомобиль «Скорой помощи» из-за обледеневшей автодороги не может продолжать движение. В автомобиле находятся водитель, медработники и пациент, которому необходима госпитализация. Необходима помощь спасателей.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек на автомобиле повышенной проходимости, — сообщили в МЧС РК.

Спасатели с помощью такелажного оборудования эвакуировали автомобиль скорой медицинской помощи на дорогу с твёрдым покрытием, откуда он самостоятельно продолжил движение.

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