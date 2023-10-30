«КРЫМ-СПАС» эвакуировал женщину из горно-лесной местности в районе Красных пещер

Вчера, в 12:58 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступила информация о том, что в 30 м от Красных пещер (Симферопольский район) пожилой женщине стало плохо. Самостоятельно передвигаться не может. Необходима помощь спасателей в ее эвакуации к автомобилю «Скорой помощи».
К месту происшествия выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии спасатели оперативно обнаружили пострадавшую и на служебном автомобиле эвакуировали ее из горно-лесной зоны к карете скорой помощи, передав медработникам, — сообщили в МЧС РК.
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