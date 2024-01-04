«КРЫМ-СПАС» патрулирует горно-лесную зону полуострова. Маршруты патрулирования

В целях обеспечения безопасности мест массового отдыха и профилактики несчастных случаев в горно-лесной местности на новогодние праздники сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совместно с членами Регионального отделения ООО «РОССОЮЗСПАС» осуществляют мониторинг мест массового отдыха, туристических троп и стоянок.

Так, сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» осуществляют патрулирование горно-лесной местности по маршруту: «Симферополь — Долина реки Салгир — Нижнее плато горы Чатыр-Даг — Ангарский перевал — Урочище Курлюк-Баш — Урочище Кизил-Коба – Симферополь».

В ходе патрулирования с людьми проводятся профилактические беседы по соблюдению правил безопасности во время нахождения в горно-лесной зоне и правил техники безопасности при передвижении на маршрутах.Также сообщаются телефоны экстренных служб, вручаются памятки. На информационных стендах и табличках в местах массового отдыха размещаются контактные номера телефонов спасательной службы, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По словам министра ЧС РК Сергея Садаклиева личный состав, участвующий в патрулировании горно-лесной зоны и акватории, обеспечен техникой повышенной проходимости, а также радиостанциями, шанцевым инструментом, альпинистским снаряжением, инвентарем для спасания на воде. Предусмотрен резерв сил и средств на случай реагирования в случае возникновения ЧС.