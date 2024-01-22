«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине, получившей травму на заснеженном Ангарском перевале

Вчера, в 14:27 на оперативный пульт «КРЫМ-СПАС», поступила информация о том, что на Ангарском перевале, в районе Школьной поляны, во время катания женщина получила травму. Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь в эвакуации пострадавшей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии, спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего с помощью спинального щита и носилок транспортировали женщину по сложному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Крымские спасатели напоминают всем любителям активного «зимнего отдыха»:

«ватрушки» способны развивать большую скорость, являясь при этом практически неуправляемыми,

нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться,

не следует кататься по склонам, поросшим деревьями.