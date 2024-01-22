Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крым-СПАС | «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине, получившей травму на заснеженном Ангарском перевале
актуально в республике
«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине, получившей травму на заснеженном Ангарском перевале

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине, получившей травму на заснеженном Ангарском перевале

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:25 22.01.2024

Вчера, в 14:27 на оперативный пульт «КРЫМ-СПАС», поступила информация о том, что на Ангарском перевале, в районе Школьной поляны, во время катания женщина получила травму. Самостоятельно передвигаться не может, необходима помощь в эвакуации пострадавшей.

К месту происшествия была направлена дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». По прибытии, спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего с помощью спинального щита и носилок транспортировали женщину по сложному рельефу к автомобилю скорой медицинской помощи, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Крымские спасатели напоминают всем любителям активного «зимнего отдыха»:

  • «ватрушки» способны развивать большую скорость, являясь при этом практически неуправляемыми,
  • нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться,
  • не следует кататься по склонам, поросшим деревьями.

«КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине, получившей травму на заснеженном Ангарском перевале

Просмотры: 2 113

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.