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Крым: территория ряда муниципалитетов определена зоной природной ЧС в связи с весенними заморозками

Крым: территория ряда муниципалитетов определена зоной природной ЧС в связи с весенними заморозками

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:25 10.06.2025

В связи с прохождением на территории Республики Крым в апреле – мае 2025 года опасных метеорологических явлений принято решение отнести сложившуюся в указанное время ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера. Указ об этом подписал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Так, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.

Сергей Аксёнов поручил Министерству сельского хозяйства РК организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций в рамках полномочий, а главам администраций муниципалитетов – обеспечить их выполнение.

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Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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