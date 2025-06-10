Крым: территория ряда муниципалитетов определена зоной природной ЧС в связи с весенними заморозками

Так, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.

Сергей Аксёнов поручил Министерству сельского хозяйства РК организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций в рамках полномочий, а главам администраций муниципалитетов – обеспечить их выполнение.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым