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Крым: цикл публикаций "Победа в лицах" - ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Желомонтов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крым: цикл публикаций «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Желомонтов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 05.05.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Анатолии Яковлевиче Желомонтове в новом материале цикла публикаций «Победа в лицах».

Анатолий Яковлевич родился в 1926 году в Тюменской области. В большой семье Желомонтовых было семеро детей.

Анатолий, как и многие его ровесники, вступил в ряды Красной армии еще до своего совершеннолетия. С декабря 1943 года он находился в запасном полку в Ачинске, но уже в мае следующего года, будучи пулеметчиком стрелкового полка, сражался на передовой Прибалтийского фронта.

О событиях военных лет Анатолий Яковлевич вспоминает: «На душе, может, и был страх, но зачем страшиться, когда не знаешь, откуда в тебя попадет? Если будешь сильно бояться, то быстрей погибнешь».

Победный май Желомонтов встретил в Таллине. Но на этом его боевой путь не закончился. Он продолжил сражаться против нацистских приспешников – «лесных братьев» в Прибалтике и бандеровцев в Закарпатье. Среди его наград орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «За защиту Республики Крым».

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Сергей Аксёнов добавил, что после демобилизации ветеран работал в рыболовецкой артели на Камчатке, а в 1960 году переехал в родной город жены – Феодосию.

Не будет преувеличением сказать, что в том числе благодаря Анатолию Яковлевичу город приобрел тот вид, который нам известен. Ведь именно его бригада строила поликлиники, детские сады и многоэтажные дома. Это воин и созидатель, пример для молодежи, для всех нас, – сказал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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