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Крым: цикл публикаций "Победа в лицах" - ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Хоменко
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Крым: цикл публикаций «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Хоменко

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 01.05.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал о ветеране Великой Отечественной войны Екатерине Васильевне Хоменко в новом материале цикла публикаций «Победа в лицах».

Екатерина Васильевна родилась в 1922 году в Омской области в простой рабочей семье. Когда началась война, она училась на втором курсе сельскохозяйственного института.

Екатерина пошла на фронт в 1942 году и стала дежурной по связи. Воевала в составе 3-го Украинского фронта, принимала участие в освобождении Украины. В сентябре 1945 года она в звании сержанта демобилизовалась. В числе ее наград – орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

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После войны Екатерина Васильевна училась в Крымском государственном педагогическом институте имени М.В. Фрунзе. Потом работала учителем математики и физики, а затем – директором школы. Ее общий педагогический стаж составил 57 лет.

Сергей Аксёнов отметил, что Екатерина Хоменко была депутатом четырех созывов Джанкойского городского совета.

Ветеран всегда активно участвовала в общественной жизни, является почетным членом Джанкойской городской организации Русской общины Крыма. Екатерина Васильевна – гордость Джанкоя, гордость нашего Крыма, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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