Крым: цикл публикаций «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Николай Колесник

Николай Федорович родился в 1927 году в небольшом селе Кировоградской области. Когда ему было пять лет, семья переехала в Крым. Здесь их застала война и оккупация.

После освобождения полуострова 17-летний Николай, прибавив год к своему возрасту, ушел на фронт. Он воевал в составе 415 зенитно-артиллерийского полка противовоздушной обороны 1-го Украинского фронта, освобождал от фашизма Польшу и Германию. Победный май 1945 года встретил в городе Бреслау (ныне – Вроцлав).

После окончания войны Николай Федорович продолжил военную службу. Он окончил полковую школу младших командиров в Батайске. В 1950-х годах с молодой женой вернулся в Крым, где работал на аэродроме в школе подготовки авиационных специалистов механиком, бригадиром.

Среди наград Николая Федоровича – орден Отечественной войны II степени и медаль Жукова. За взятие Бреслау он был отмечен благодарностью, подписанной Сталиным. В 2022 году награжден медалью «За защиту Республики Крым».

В заключение Сергей Аксёнов подчеркнул: «Мы вечно благодарны ветеранам за нашу жизнь и свободу».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым