Крым: цикл публикаций «Победа в лицах» — ветеран Великой Отечественной войны Владимир Левин

Владимир Иванович родился в 1925 году в селе Выскубовка Саратовской области. Был призван в армию в 1943 году, прошел курс радиосвязистов. Служил в составе 3-го Украинского фронта, с боями прошел Венгрию, Австрию, Чехословакию. Освобождал Дебрецен, Вену, Санкт-Пельтен, Яромержец, Знаймо. Под Веной получил ранение в обе ноги.

Победу Левин встретил в Чехословакии. В числе его наград – орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За защиту Республики Крым».

С начала 1946 года Владимир Иванович служил в ВДВ в Эстонии и Псковской области. В 1950 году он демобилизовался и продолжил трудовую деятельность, был радиоспециалистом в совхозе на Саратовщине.

Сергей Аксёнов отметил, что в семидесятых годах ветеран переехал в Крым, где работал электромехаником.

В этом году в преддверии Дня защитника Отечества крымские десантники провели для Владимира Ивановича парад и показательные выступления. Это знак преемственности поколений героев – защитников Родины, – подчеркнул Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым