Крым туристический: что необходимо сделать отельеру после прохождения самооценки и размещения в реестре ФСА

* Обновить информацию на всех онлайн-платформах и у агрегаторов, указав полученный номер реестровой записи в формате СХХХХХХХХХХХХХ

* Проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте ФСА и при необходимости внести корректировки.

* Удалить из рекламы и с платформ весь контент, который не соответствует официальной классификации в реестре.

* Указать номер реестровой записи во всех каналах продаж, включая:

* Системы бронирования

* Социальные сети

* Собственный сайт

* Рекламные материалы

* Следить за соответствием фактического состояния средства размещения заявленным в реестре требованиям

Важно помнить:

* Рекламировать средство размещения без ссылки на реестр запрещено.

* Необходимо поддерживать соответствие всем заявленным требованиям классификации.

* При изменении характеристик объекта нужно своевременно обновлять информацию в реестре.

За нарушение требований предусмотрены штрафы:

* Для должностных лиц: от 30 до 70 тысяч рублей

* Для юридических лиц: от 100 до 450 тысяч рублей

При повторных нарушениях штрафы увеличиваются, а для юридических лиц могут достигать четверти годового дохода.

Кто может помочь?

Кол-центр +7 (495) 539-26-70, чат в Telegram «ФСА Самооценка средств размещения»

Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 198 92 92 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник — пятница

Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит

Подробные инструкции размещены здесь: https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/funktsii-v-sfere-turizma/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК