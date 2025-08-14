Крым туристический: что необходимо сделать отельеру после прохождения самооценки и размещения в реестре ФСА

* Обновить информацию на всех онлайн-платформах и у агрегаторов, указав полученный номер реестровой записи в формате СХХХХХХХХХХХХХ
* Проверить актуальность всех данных в карточке средства размещения на сайте ФСА и при необходимости внести корректировки.
* Удалить из рекламы и с платформ весь контент, который не соответствует официальной классификации в реестре.
* Указать номер реестровой записи во всех каналах продаж, включая:
* Системы бронирования
* Социальные сети
* Собственный сайт
* Рекламные материалы
* Следить за соответствием фактического состояния средства размещения заявленным в реестре требованиям
Важно помнить:
* Рекламировать средство размещения без ссылки на реестр запрещено.
* Необходимо поддерживать соответствие всем заявленным требованиям классификации.
* При изменении характеристик объекта нужно своевременно обновлять информацию в реестре.
За нарушение требований предусмотрены штрафы:
* Для должностных лиц: от 30 до 70 тысяч рублей
* Для юридических лиц: от 100 до 450 тысяч рублей
При повторных нарушениях штрафы увеличиваются, а для юридических лиц могут достигать четверти годового дохода.
Кто может помочь?
- Кол-центр +7 (495) 539-26-70, чат в Telegram «ФСА Самооценка средств размещения»
- Министерство курортов и туризма Республики Крым, отдел регионального госконтроля в сфере туризма: +7 978 198 92 92 kontrol@mtur.rk.gov.ru, г. Симферополь, ул. Самокиша,30, каб.№12, время приема для разъяснений: с 9:00 до 18:00, понедельник — пятница
- Горячая линия Минтуризма Крыма 8 800 511 80 18 – вашу заявку передадут профильному специалисту Минтуризма Крыма, который вам перезвонит
- Подробные инструкции размещены здесь: https://fsa.gov.ru/about/deyatelnost/funktsii-v-sfere-turizma/
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым туристический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым туристический