Крым — участник VII Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию «Инициативное бюджетирование на пути инноваций»

Как рассказала вице-премьер, республику представили замминистра финансов РК Ирина Загородняя, председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова, начальник Центра изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова (ЦИГИ) Наталья Кропотова, а также представители от Советского и Черноморского районов Крыма, ставшие победителями IX Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования.

Мероприятие проходило на площадке Минфина России в Москве.

В рамках конференции-2025, в том числе состоялось награждение победителей IX Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, где Крым оказался в числе лидеров:

1 место в номинации «Общественное партнерство» занял проект жителей села Краснофлотское Советского района «Народный парк «Возрождение». Этот проект воплотился благодаря тесному сотрудничеству администрации и активных граждан, внесших весомый вклад в благоустройство территории своего населённого пункта;

2 место в номинации «Самый оригинальный проект» занял проект школьников Окуневской средней школы имени Дьяченко Ф.С. Черноморском района «Импульс. Просто больше, чем ЦДИ».

Особенно радует, что уже второй год подряд инициативные проекты из Крыма снискали признание на Всероссийском конкурсе, возглавляя призовые места и демонстрируя высокие результаты в творческом подходе и реализации идей. В этом году крымские проекты стали победителями сразу в двух номинациях, что подчеркивает уникальность и значение местных инициатив. Это свидетельствует о том, что креативность и предпринимательский дух крымчан продолжает впечатлять не только на региональном уровне, но и в рамках страны. Мы гордимся такими достижениями и уверены, что впереди нас ждут новые свершения, — поделилась Ирина Кивико.

Замглавы крымского правительства уточнила, что за 1 место жители села Краснофлотское получат денежный сертификат на сумму 150 тыс. руб., а за 2 место Окуневская средняя школа им. Дьяченко Ф. С. — 100 тыс. руб.

Уверена, что премии, которые получат наши победители, уже в ближайшем будущем пойдут на реализацию новых креативных проектов, — подчеркнула зампред.

Также на конференции в рамках пленарной секции «Лучшие инновационные практики инициативного бюджетирования в субъектах российской федерации и муниципальных образованиях» выступила замминистра финансов РК Ирина Загородняя, которая поделилась с участниками итогами 5-летней практики инициативного бюджетирования «Крым как мы хотим» в Республике Крым. Она отметила, что практика инициативного бюджетирования в Крыму за эти 5 лет выросла и расширила возрастные категории своих участников. Все больше молодежи вовлекается в ее развитие, все больше общественного признания достигают проекты ее участников, как в Крыму, так и на Всероссийском уровне. Опыт, накопленный полуостровом за эти годы, получил признание НИФИ Минфина России и вошел в перечень лучших практик инициативного бюджетирования России по итогам-2024.

Инициативное бюджетирование действительно эффективный механизм, способствующий укреплению связи между властью и обществом, это идея с огромным потенциалом развития, и я уверена, что общими усилиями мы сделаем Крым таким, как мы хотим, — подытожила Ирина Кивико.

Справка: IX Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования проводился НИФИ Минфина России совместно с Министерством финансов РФ, при поддержке Благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее», ПАО «Лукойл», Всероссийской Ассоциации местного самоуправления (ВАРМСУ) и Ассоциации операторов инвестиционных платформ.

Конкурс стартовал 14 апреля на портале «Мои финансы». Всего поступило 1205 заявок из 51 субъекта РФ. За проекты было отдано 240 тысяч голосов граждан. Номинации были следующие: «Общественное партнерство», «Самый оригинальный проект», «Проект школьного инициативного бюджетирования», «Проект молодежного, студенческого инициативного бюджетирования», «Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования», «Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан». Победителями конкурса стали 18 проектов инициативного бюджетирования, реализованных в 2024 году. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК