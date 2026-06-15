Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения, но это лишь 38 место

Узнайте больше: Намерены "прогульнуться" в Европу? Российских туристов в ЕС могут задержать за посещение Крыма

Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес.

Республика Крым по итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России заняла 38 место. Лидерами в рейтинге стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

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