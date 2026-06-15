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Крым улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения, но это лишь 38 место

Опубликовал: news-parser в Крым и Россия 11:07 15.06.2026

Республика Крым по итогам 2025 года в рейтинге социально-экономического положения регионов России заняла 38 место. Лидерами в рейтинге стали Москва, Санкт-Петербург и Татарстан.

В последнюю десятку входят Ненецкий автономный округ, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чукотский автономный округ, Карачаево-Черкесия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Калмыкия, Ингушетия и Республика Тыва.

Рейтинг составлен экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг». Методика основана на агрегировании различных показателей, характеризующих социально-экономическое положение регионов. Источником информации являются опубликованные данные Росстата, Минфина России, Федерального казначейства, Единого портала бюджетной системы РФ, Банка России.

Ранее сообщалось, что Крым вошел в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес.

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источник: РИА Новости Крым

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