Крым: в рамках старта 6 сезона конкурса «Лидеры России» зарегистрировалась первая команда управленцев

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сегодня дал старт шестому сезону конкурса управленцев «Лидеры России».

Мы стартуем новым сезоном, но в нем по поручению Президента будут предложены существенные отличия <…>. Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами», – сказал Кириенко на пресс-конференции в ТАСС. «Такой формат лучше отвечает требованиям времени и традиционным российским ценностям, – отметил он.

На конкурс могут подавать заявки команды, которые связаны друг с другом «совместной деятельностью, то есть или вместе работают, или реализуют какие-то совместные проекты». Предусмотрено четыре трека – государственное управление, крупные корпорации, остальные организации, а также самостоятельно собранные команды.

В рамках конкурса сразу же была зарегистрирована первая команда крымских управленцев. Она получила название «Команда развития Крыма». При этом стало символичным, что команда получила 82-й номер, который устойчиво ассоциируется крымчанами с Республикой Крым.

Участие нашей команды в конкурсе «Лидеры России» – это отличная возможность для крымских управленцев из различных направлений деятельности проявить себя и реализовать свой управленческий потенциал. К тому же в рамках конкурса мы можем прокачать свои компетенции и в дальнейшем ещё более эффективно работать на благо нашего региона и на благо нашей страны, – отметил руководитель крымской команды управленцев Владимир Кайданский, председатель Правления Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

