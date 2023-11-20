Крым — в списке мест, где россияне мечтают провести новогодние каникулы в 2024 году

Новогодние каникулы россияне мечтают провести вне дома: чаще всего хотят посетить Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Калининград и Карелию. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 38% россиян, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 43% против 33% соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 55% опрошенных. Самыми желанными местами для новогоднего отдыха россияне назвали Санкт-Петербург (17%), Москву (16%), Сочи (13%), Калининград (6%) и Карелию (4%). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по 3% респондентов. Отправиться в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтают по 2% россиян, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне чаще мечтают о том, чтобы выбраться в новогодние праздники из дома и отправиться в другие регионы России. В частности, о поездке в Калининград и Сочи в январские праздники думают чаще, чем год назад.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 385

Время проведения: 10—16 ноября 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов