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— в списке мест, где россияне мечтают провести новогодние каникулы в 2024 году
иллюстрация: pikist.com

Крым — в списке мест, где россияне мечтают провести новогодние каникулы в 2024 году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 20.11.2023

Новогодние каникулы россияне мечтают провести вне дома: чаще всего хотят посетить Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Калининград и Карелию. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 38% россиян, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 43% против 33% соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 55% опрошенных. Самыми желанными местами для новогоднего отдыха россияне назвали Санкт-Петербург (17%), Москву (16%), Сочи (13%), Калининград (6%) и Карелию (4%). На Байкале и в Крыму хотели бы встречать Новый год по 3% респондентов. Отправиться в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтают по 2% россиян, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, россияне чаще мечтают о том, чтобы выбраться в новогодние праздники из дома и отправиться в другие регионы России. В частности, о поездке в Калининград и Сочи в январские праздники думают чаще, чем год назад.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 385
  • Время проведения: 10—16 ноября 2023 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов
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