Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым — в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
Новости Республики
Крым - в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крым — в топ-30 регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:57 24.11.2025

Республика Крым вошла в топ-30 российских регионов по степени вовлеченности населения в малый и средний бизнес по итогам 2024 года. Это следует из рейтинга, составленного экспертами агентства РИА Новости.

В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.

В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта.

Крым занял в рейтинге 26-ю строчку. В республике на предприятиях МСБ работают почти 40% от общей численности занятых в экономике региона. Город Севастополь занимает 41-е место (35,4%).

Узнайте больше:  18 ноября – день Ионы, день Галактиона и Епистимии. Нынче - время очаровывать

Лидеры рейтинга — Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов доля занятых сфере МСБ составляет от 53 до 63% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что в республике на данный момент зарегистрированы 284 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем средств, которые поступают от них, в валовом региональном продукте составляет 35%.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.