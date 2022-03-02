Крым — в топе регионов, в которые туристы-россияне отправляются за впечатлениями. Достопримечательности зовут

Крым вот уже несколько лет — в топе предпочтений туристов-россиян, когда дело касается путешествий со смыслом. Говорят, на полуострове «сошлись» самые востребованные развлечения в отпуске — здесь вам и пляжи с морскими купаниями, и знаковые исторические места. Причём именно достопримечательности Крыма делают его притягательным для путешественников практически круглогодично. Какие? По оценкам самих же туристов, в поездке по полуострову однозначно стоит увидеть:

пещерные города. Да, да! На полуострове, свидетельствуют эксперты, весьма активная жизнь шла уже в средние века. А то и раньше… Эски-Кермен, Мангуп-Кале, Тепе-Кермен, Качи-Кальон, Бакла — объекты, которые до конца не изучены, при этом привлекают к себе ежегодно тысячи туристов.

знаменитые на весь мир дворцы — Ханский в Бахчисарае, Эмира Бухарского в Ялте, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Ласточкино гнездо.

крепости — Генуэзская крепость, Алустон, Ени-Кале. Яркое наследие того, что народы, жившие когда-то на полуострове, умели постоять за себя.

памятники, отражающие совсем недавнее героическое прошлое Крыма.

многочисленные храмы, соборы и мечети — евпаторийские собор Николая Чудотворца и мечеть Джума-Джами, храм Иоанна Предтечи в Керчи, Владимирский собор — усыпальница адмиралов в Севастополе, собор Александра Невского в Ялте, церковь Сурб Саркис в Феодосии и т.д. Мирно сосуществующие друг с другом и говорящие о том, что народы Крыма сегодня живут друг с другом в мире.

монастыри — Инкерманский, Успенский, Шулдан.

Ну и, конечно, Крым — это уникальная природа и не менее уникальный климат. Тёплая зима и жаркое (но не изнуряюще «жарящее») лето, удивительная флора делают полуостров идеальной территорией для оздоровления.

Когда ехать в Крым за впечатлениями? Знатоки разводят руками: как показывает практика, у каждого сезона — свои развлечения. Так, любителям экстрима на полуострове будет хорошо и зимой, и летом: на лыжах есть, где покататься, морские приключения также в «шаговой доступности». Ну а достопримечательности — на них, отметим, богат каждый крымский город — круглый год ждут визитёров.

И вот ещё что: в последнее время, по оценкам туроператоров, Крым — один из тех российских регионов, в которые туристы едут как спонтанно, выбравшись из суеты будней на пару выходных дней, так и на традиционный отпускной месяц.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!