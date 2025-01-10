Крым: вертолеты МЧС и Росгвардии патрулируют акваторию Черного моря для выявления пятен мазута

Сергей Аксёнов выразил признательность Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктору Золотову за предоставленные вертолеты для патрулирования побережья с воздуха.

В дополнение в каждом муниципальном образовании мобилизованы транспортные плавательные средства. В целом необходимыми техническими средствами все службы полностью укомплектованы как за счет бюджета, так и из внебюджетных источников. По сути, практическая задача стоит простая: обнаружили пятно на воде или выброс на берег утром – ликвидировали до конца светового дня. Очень важно убирать загрязненный грунт как можно быстрее, нельзя допускать проникновения мазута в более глубокие слои. Для оперативной работы весь берег должен быть поделен на зоны ответственности, буквально каждый километр – закреплен за конкретным должностным лицом. Кроме того, до конца дня нужно завершить инвентаризацию средств. Речь в первую очередь идет о специальных сетях, которые задерживают выход мазута на берег, – поставил ряд задач Глава Крыма.

Также Глава республики подчеркнул важность отработки поступающих от граждан сообщений об обнаруженных загрязнениях и пострадавших животных.

Все обращения должны сортироваться и передаваться главам администраций муниципалитетов ежедневно до десяти утра. Вся информация должна быть проверена и принята в работу, в случае если она подтверждена, – сказал Глава Крыма, добавив, что совещания оперативного штаба будут проводиться ежедневно.

Сергей Аксёнов напомнил, что работы ведутся в рамках ранее объявленного Президентом Владимиром Путиным режима чрезвычайного ситуации федерального уровня.

Мы все понимаем, что от наших действий зависит как будущий курортный сезон, так и экологическая ситуация в нашей акватории в целом. На данном этапе, пока затонувшие танкеры не будут подняты, мы не можем четко оценивать общий объем выбросов нефтепродуктов. Однако Лидер уже дал все необходимые поручения. Уверен, совместно с ситуацией справимся, – акцентировал Глава республики.