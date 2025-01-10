Крым: вертолеты МЧС и Росгвардии патрулируют акваторию Черного моря для выявления пятен мазута

Сергей Аксёнов выразил признательность Министру Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову и директору Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующему войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктору Золотову за предоставленные вертолеты для патрулирования побережья с воздуха.
В дополнение в каждом муниципальном образовании мобилизованы транспортные плавательные средства. В целом необходимыми техническими средствами все службы полностью укомплектованы как за счет бюджета, так и из внебюджетных источников. По сути, практическая задача стоит простая: обнаружили пятно на воде или выброс на берег утром – ликвидировали до конца светового дня. Очень важно убирать загрязненный грунт как можно быстрее, нельзя допускать проникновения мазута в более глубокие слои. Для оперативной работы весь берег должен быть поделен на зоны ответственности, буквально каждый километр – закреплен за конкретным должностным лицом. Кроме того, до конца дня нужно завершить инвентаризацию средств. Речь в первую очередь идет о специальных сетях, которые задерживают выход мазута на берег, – поставил ряд задач Глава Крыма.
Также Глава республики подчеркнул важность отработки поступающих от граждан сообщений об обнаруженных загрязнениях и пострадавших животных.
Все обращения должны сортироваться и передаваться главам администраций муниципалитетов ежедневно до десяти утра. Вся информация должна быть проверена и принята в работу, в случае если она подтверждена, – сказал Глава Крыма, добавив, что совещания оперативного штаба будут проводиться ежедневно.
Сергей Аксёнов напомнил, что работы ведутся в рамках ранее объявленного Президентом Владимиром Путиным режима чрезвычайного ситуации федерального уровня.
Мы все понимаем, что от наших действий зависит как будущий курортный сезон, так и экологическая ситуация в нашей акватории в целом. На данном этапе, пока затонувшие танкеры не будут подняты, мы не можем четко оценивать общий объем выбросов нефтепродуктов. Однако Лидер уже дал все необходимые поручения. Уверен, совместно с ситуацией справимся, – акцентировал Глава республики.
В свою очередь, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Еременко отметил, что для разведки береговой линии группировка из маломерных судов создана в каждом муниципалитете. Выйти плавсредствам в море раньше помешали неблагоприятные погодные условия, однако ситуация выправляется.
Помимо этого, министр экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главный государственный инспектор Республики Крым Ольга Шевцова сообщила, что для спасения загрязненных птиц в муниципальных образованиях развернуты 12 помывочных центров.
В данных точках трудится более 100 волонтеров. Сейчас рук не хватает в Евпатории и Ялте. Людей обеспечиваем средствами индивидуальной защиты. При этом в каждом центре работают ветеринары, которые объясняют, как и что делать, чтобы не навредить животным. Всего за время работы обнаружено 1463 птицы, – заявила министр экологии и природных ресурсов РК.
Об обнаружении пострадавшего животного или мазутного пятна можно сообщить по номерам телефонов Единой дежурно-диспетчерской службы, принимающей звонки круглосуточно.
В заседании приняли участие Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, начальник Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым Аркадий Ожигин.
СПРАВКА. Два танкера с нефтепродуктами «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года в связи со сложными погодными условиями. На территории городского округа Керчь и Ленинского района действует режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования, на территории городских округов Феодосия, Судак, Ялта, Алушта, Евпатория, Саки, Симферопольского, Бахчисарайского и Сакского районов – угрозы чрезвычайной ситуации муниципального характера местного уровня реагирования.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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