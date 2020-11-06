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Крым вошел в шестерку лучших регионов России по эффективному развитию сельских территорий

Крым вошел в шестерку лучших регионов России по эффективному развитию сельских территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 06.11.2020

За достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий Республика Крым вошла в шестерку лучших среди регионов России в рамках XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2020». Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Получать такие «высокие» награды на уровне страны приятно и очень знаково. Мы гордимся сельскими поселениями, которые приняли участие в конкурсе и победили в двух номинациях «Эффективная реализация региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий» и «Эффективное управление комплексным развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов».  Действительно, была проведена колоссальная работа в сфере комплексного развития сельских территорий. Такой серьезнейший труд вызывает глубокое уважение, – отметил вице-премьер.

По словам Андрея Рюмшина, из 4 номинаций, администрации районов республики участвовали в двух номинациях, по которым удостоены наград. Министерство сельского хозяйства РК и администрация Раздольненского района получили бронзовые медали, администрация Нижнегорского района получила серебряную медаль, администрация Черноморского района получила благодарность за достижение высоких результатов в сфере комплексного развития сельских территорий.

Напомним, в 2020 году в рамках Госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий и улучшение жилищных условий Республике Крым распределена субсидия в объеме 160,7 млн рублей, из которых освоено 76%. В рамках программы введены в эксплуатацию детские и спортивные площадки, зоны отдыха, тротуары и площадки ТКО. Социальную выплату на улучшение жилищных условий получили 10 граждан, проживающих на сельских территориях.

По информации пресс-службы министерства сельского хозяйства РК.

Крым вошел в шестерку лучших регионов России по эффективному развитию сельских территорий

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