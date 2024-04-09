Крым вошёл в гастрольный тур в поддержку бойцов СВО «Стихи войны и мира»

«Стихи войны и мира. Баллада о своих» – это масштабная постановка, которую можно будет увидеть в разных уголках России, в том числе в Крыму. Общенациональный тур проекта начнётся 26 апреля в подмосковном Фрязино, а завершится 27 ноября в Санкт-Петербурге.

«Стихи войны и мира» – полифония из лучших произведений современных русских поэтов, военкоров, стихов военнослужащих, великой музыки, специально созданного видеоряда, которые рождают у зрителя чувство сопричастности к судьбе каждого героя и всех защитников Отечества, сражающихся за нашу Родину и мирное небо над головой, дают глубинное понимание происходящего в Донбассе, всей Украине, в мире. Это баллада о героической борьбе и любви, объединяющая все поколения, – сообщили организаторы.

В постановку включены стихи наших современников, которые пишут о России, Донбассе и СВО: Анны Долгаревой, Марии Ватутиной, Игоря Караулова, Владислава Артёмова, Алексея Шмелёва, Сергея Калашникова, Елены Заславской, Дмитрия Артиса, Светланы Кековой, Татьяны Коптеловой, Дмитрия Молдавского, Антона Шагина, Юрия Кублановского, Марины Кудимовой, Влада Маленко, Людмилы Зуевой, Александра Проханова, Анны Ревякиной, Вадима Степанцова, Юрия Волка, Александра Пелевина, Вадима Пекова, Дмитрия Трибушного.

Исполнит их сочинения один из авторов проекта, поэт, журналист, политолог Вадим Авва.

Дополнят концерт легендарные рок-мелодии в симфонической обработке. Это произведения групп «Ария», «Алиса», «Наутилус Помпилиус», «Король и Шут», «Кино», «Чайф», «Чиж и Ко», «Земляне», а также Акима Апачева, Юлии Чичериной, Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума, Александра Ванюшкина. А ещё прозвучит музыка Антонио Вивальди. Играть для зрителей будет оркестр Moscow Cover Orchestra.

В Крыму посетить постановку можно:

20 августа – в Евпатории, театре им. Пушкина (Театральная площадь, 1);

21 августа – в Севастополе, центре культуры и искусств (ул. Ленина, 25);

22 августа – в Ялте, театре им. Чехова (ул. Екатерининская, 13);

24 августа – в Феодосии, дворце культуры и творчества «Чайка» (пр. Айвазовского, 45, корп. 7).

Начало – в 19:00. Билеты доступны здесь. Возрастное ограничение: 12+.

Общенациональный тур в поддержку российских воинов охватит порядка 30 регионов РФ. С расписанием гастролей можно ознакомиться на сайте проекта. В нём возможны изменения, поэтому рекомендуется следить за его актуальностью. Для военнослужащих, ветеранов ВС РФ и членов их семей предусмотрен бесплатный вход. Для получения билета следует обратиться сюда. 10% кассового сбора каждого концерта организаторы перечислят фонду Народного фронта «Всё для Победы!». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.