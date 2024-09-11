Крым вошёл в ТОП-20 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»

Всероссийские педагогические чтения проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны, а также расширения авторских практик в сфере науки и образования. Проект направлен на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

По итогам заявочной кампании, которая продлилась с 23 мая по 9 сентября, педагоги из всех регионов России отправили заявки на участие по семи ключевым направлениям: «Культурный код моей страны», «Семья: преемственность, ценности и смыслы», «Изучаю мир», «Технологии будущего», «Здоровая нация», «Я и Мы – позиция», «Профессия – Учитель. Призвание – Наставник».

Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» проводятся при поддержке Российского государственного гуманитарного университета. Университет выступает площадкой для организации работы дирекции проекта. Представители РГГУ примут участие в деловой программе и открытом диалоге с участниками чтений.

II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» пройдут в гибридном формате в ноябре 2024 года в Москве и будут приурочены ко Дню народного единства. Участники, не прошедшие на мероприятие в очном формате, смогут посмотреть трансляцию ключевых мероприятий в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Уникальные педагогические практики авторов из разных регионов России будут включены в «живую» педагогическую энциклопедию.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»