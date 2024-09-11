Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым вошёл в ТОП-20 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»
актуально в республике
вошёл в ТОП-20 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»
фото: По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей»

Крым вошёл в ТОП-20 по количеству заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:45 11.09.2024

Подведены итоги заявочной кампании II Всероссийских педагогических чтений» – проекта, проводимого Всероссийским конкурсом «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои педагогические практики представили 33 педагога из Республики Крым. Проект проходит при поддержке Минобрнауки России.  

Всероссийские педагогические чтения проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны, а также расширения авторских практик в сфере науки и образования. Проект направлен на выявление и распространение лучшего педагогического опыта, современных авторских технологий и методик гражданско-патриотического воспитания и формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения.

По итогам заявочной кампании, которая продлилась с 23 мая по 9 сентября, педагоги из всех регионов России отправили заявки на участие по семи ключевым направлениям: «Культурный код моей страны», «Семья: преемственность, ценности и смыслы», «Изучаю мир», «Технологии будущего», «Здоровая нация», «Я и Мы – позиция», «Профессия – Учитель. Призвание – Наставник».

Узнайте больше:  Ответственность и знания — ключевые качества для карьерного роста жителей Симферополя

Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» проводятся при поддержке Российского государственного гуманитарного университета. Университет выступает площадкой для организации работы дирекции проекта. Представители РГГУ примут участие в деловой программе и открытом диалоге с участниками чтений.

II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна – моя Россия» пройдут в гибридном формате в ноябре 2024 года в Москве и будут приурочены ко Дню народного единства. Участники, не прошедшие на мероприятие в очном формате, смогут посмотреть трансляцию ключевых мероприятий в сообществе Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» ВКонтакте. Уникальные педагогические практики авторов из разных регионов России будут включены в «живую» педагогическую энциклопедию.

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей» 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.