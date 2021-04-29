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Крым возобновляет прием детей из других регионов на летний отдых

Крым возобновляет прием детей из других регионов на летний отдых

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 29.04.2021

В этом году Крым возобновляет прием детей из других субъектов на летний отдых. В соответствии с Указом Главы Республики детская оздоровительная кампания стартует 27 мая. Об этом сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Все субъекты Российской Федерации, в первую очередь, при приобретении путевок ориентируются на данные в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым. В прошлом году Крым был одним из немногих субъектов, который обеспечил проведение оздоровительной кампании в сложных условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня перед нами стоит задача создать условия для приема детей из субъектов Российской Федерации при строгом соблюдении не только Санитарно-эпидемиологических правил, но и соблюдению мер антитеррористической защищенности, пожарной и транспортной безопасности, требований по кадровому  комплектованию, — сказала вице-премьер.

Крым возобновляет прием детей из других регионов на летний отдых

Крымские детские лагеря уже заключили договоры на оздоровление 18 тысяч детей из 26 субъектов РФ. Субъекты РФ берут на себя обязательства при заездах детей предоставить результаты лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР, полученные не ранее, чем за 72 часа до заезда.

Крым возобновляет прием детей из других регионов на летний отдых

С 11 мая будут осуществлены мониторинговые выезды во все организации отдыха и оздоровления детей для проверки готовности, а также принятых мер по неукоснительному соблюдению требований законодательства, нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, соблюдению требования СанПиН, антитеррористической и пожарной безопасности. Одно из главных условий — вакцинация персонала детских лагерей от коронавирусной инфекции.

Крым возобновляет прием детей из других регионов на летний отдых

Фото: Совмин РК и МДЦ «Артек».

Крым возобновляет прием детей из других регионов на летний отдых

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