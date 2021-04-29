Крым возобновляет прием детей из других регионов на летний отдых

В этом году Крым возобновляет прием детей из других субъектов на летний отдых. В соответствии с Указом Главы Республики детская оздоровительная кампания стартует 27 мая. Об этом сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Все субъекты Российской Федерации, в первую очередь, при приобретении путевок ориентируются на данные в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым. В прошлом году Крым был одним из немногих субъектов, который обеспечил проведение оздоровительной кампании в сложных условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Сегодня перед нами стоит задача создать условия для приема детей из субъектов Российской Федерации при строгом соблюдении не только Санитарно-эпидемиологических правил, но и соблюдению мер антитеррористической защищенности, пожарной и транспортной безопасности, требований по кадровому комплектованию, — сказала вице-премьер.

Крымские детские лагеря уже заключили договоры на оздоровление 18 тысяч детей из 26 субъектов РФ. Субъекты РФ берут на себя обязательства при заездах детей предоставить результаты лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР, полученные не ранее, чем за 72 часа до заезда.

С 11 мая будут осуществлены мониторинговые выезды во все организации отдыха и оздоровления детей для проверки готовности, а также принятых мер по неукоснительному соблюдению требований законодательства, нормативных правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей, соблюдению требования СанПиН, антитеррористической и пожарной безопасности. Одно из главных условий — вакцинация персонала детских лагерей от коронавирусной инфекции.

Фото: Совмин РК и МДЦ «Артек».